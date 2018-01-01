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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:31
Понаехал написав: Richi написав:
У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
Надо мерять в попугаях. Тогда будет лучше:)
Или в метрах)) Еленск измеряла в квадратных метрах.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:32
TylerTruman_ написав:
у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?
проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:34
zzzzzz написав:Richi
Номинальная зарплата в гривнах от Дрежстата переведенная по курсу НБУ
Т.е. верить написанному?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:36
ЖК White Lines
Квартир 566
Паркомест 684
удивительная щедрость, интересно почем там паркоместо,никто не узнавал ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01
Richi написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились
Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!
Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
А в какой сфере ведете деятельность?
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