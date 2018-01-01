Richi написав:

airmax78 написав: investorkiev написав: если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились

Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой! Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!

Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?