Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
Надо мерять в попугаях. Тогда будет лучше:)
Или в метрах)) Еленск измеряла в квадратных метрах.
у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?
проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились
Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!
Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?
проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти
у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?
проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет
Не растет промышленность.
А если вся страна будет перепродавать бусы на ебее за 0.99$, то мы превратимся в Конго.
А вообще, трололо, ты сам понимаешь что нельзя быть экспертом в бизнесе, недвижимости, политике, немецким движкам и по еще 100500 тем, по которым ты даешь тут советы??
С 2008 по сегодня упали целые огромные отрасли: банки, машиностроение, энергетика (обьемы упали), Моторсич, ЗАЗ, Богдан, Одесский припортовый, Сумыхимпром и азотные удобрения вцелом, Интерпайп и Никотьюб, сотни их... Обьемы рапса - да, эти выросли...
Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.