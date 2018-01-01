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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1506150715081509>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:31

  Понаехал написав:
  Richi написав:У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?

Надо мерять в попугаях. Тогда будет лучше:)


Или в метрах)) Еленск измеряла в квадратных метрах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:32

  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:34

  zzzzzz написав:Richi
Номинальная зарплата в гривнах от Дрежстата переведенная по курсу НБУ

Т.е. верить написанному? :)
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:36

ЖК White Lines

Квартир 566
Паркомест 684

удивительная щедрость, интересно почем там паркоместо,никто не узнавал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились

Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!

Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?

А в какой сфере ведете деятельность?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:03

  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж

невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, :?: ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи :roll: ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:19

  Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?


Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23

TylerTruman_
  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж

невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, :?: ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи :roll: ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти

=====

Велком хауз теж на морозі:
http://forum.domik.ua/zhk-artkvartal-spivoche-ul-stecenko-fundament-t28759-4740.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:12

  trololo написав:
  Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?


Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет


Не растет промышленность.

А если вся страна будет перепродавать бусы на ебее за 0.99$, то мы превратимся в Конго.

А вообще, трололо, ты сам понимаешь что нельзя быть экспертом в бизнесе, недвижимости, политике, немецким движкам и по еще 100500 тем, по которым ты даешь тут советы??

С 2008 по сегодня упали целые огромные отрасли: банки, машиностроение, энергетика (обьемы упали), Моторсич, ЗАЗ, Богдан, Одесский припортовый, Сумыхимпром и азотные удобрения вцелом, Интерпайп и Никотьюб, сотни их...
Обьемы рапса - да, эти выросли...
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:19

Гражданская конфискация.
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

Подробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye
Как это все будут оценивать и за какой период, можно лишь догадываться.
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