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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:22
Куууууул!!! Это ж то, о чем мы тут утром с Долярчиком мечтали. Одна семья - одна квартира. Одиноким - не более 30 квадратов. Все что сверху - конфисковать в спец фонд.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 сер, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:24
плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
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