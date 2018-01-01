Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.