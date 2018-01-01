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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 150615071508150915101511>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:31

  Понаехал написав:
  Richi написав:У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?

Надо мерять в попугаях. Тогда будет лучше:)


Или в метрах)) Еленск измеряла в квадратных метрах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:32

  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:34

  zzzzzz написав:Richi
Номинальная зарплата в гривнах от Дрежстата переведенная по курсу НБУ

Т.е. верить написанному? :)
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:36

ЖК White Lines

Квартир 566
Паркомест 684

удивительная щедрость, интересно почем там паркоместо,никто не узнавал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились

Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!

Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?

А в какой сфере ведете деятельность?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:03

  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж

невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, :?: ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи :roll: ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:19

  Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?


Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23

TylerTruman_
  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?

проблєми у Фундамена з Лалаленд, може й з іншими об"єктами теж

невідомо яка ситуація буде у Фундамента після банкротства ДБК3, :?: ... у ЗЗБК1 туго із замовниками, ... і взагалі, в панельному будівництві тільки в ДБК4 норм справи :roll: ... здається, що економ сегмент загинається, на заміну будуть всякі недокомфорти

=====

Велком хауз теж на морозі:
http://forum.domik.ua/zhk-artkvartal-spivoche-ul-stecenko-fundament-t28759-4740.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 сер, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:24

  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
Оранжевый-хит сезона
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