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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1507150815091510>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат

Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:47

airmax78

Здесь это не прокатит. Очень высокий временной отрезок. Что-бы заработать высокий рейтинг нужно несколько лет как минимум.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:59

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат

Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.

понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой
как думаете это успешный кейс?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:01

  flyman написав:Велком хауз теж на морозі:
http://forum.domik.ua/zhk-artkvartal-spivoche-ul-stecenko-fundament-t28759-4740.html

Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".


Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания.
Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:11

  BIGor написав:
  flyman написав:Велком хауз теж на морозі:
http://forum.domik.ua/zhk-artkvartal-spivoche-ul-stecenko-fundament-t28759-4740.html

Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".


Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания.
Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.

так и есть, всё правда
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат

Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.

понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой
как думаете это успешный кейс?

Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:18

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой
как думаете это успешный кейс?

Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?

свитолина будет жить в альтер эго
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:22

... накипіло! ©

  trololo написав:
  Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?


Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет

.. ой, як зразу в упор видно теоретиків, які НІКОЛИ не мали свого бізнесу, а лише з розповідей колег роблять "умозаключєніє" :twisted:
- такі теоретики, мабуть, в житті нічим серйозним не займались, бо їм тупо впала з неба спадщина....
- а понтів скільки, понтів... :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26

  airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?

Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:27

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?

Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
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друг но 19000!!!!!! это даже не цена крюковщины!!!
Оранжевый-хит сезона
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