Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.
Оранжевый-хит сезона написав:плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.
понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой как думаете это успешный кейс?
Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".
Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания. Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.
Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".
Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания. Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.
Оранжевый-хит сезона написав:плохая, все инвесторы успешные кейсы постят здесь а убыточные молчат
Так и прекрасно! Пусть постят только успешные сделки. Главное - своевременно. Вот вы уже многих здесь сделали миллионерами своими советами инвестировать в Оранж. Почему вы должны делать это бесплатно? Но в клюбе, конечно, недостаточно будет написать: "купил то-то и там-то" - нужно будет давать полный расклад и прикладывать сканы.
понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой как думаете это успешный кейс?
Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Оранжевый-хит сезона написав:понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой как думаете это успешный кейс?
Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Richi написав: Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?
Улучшайте бизнес. Просто он у вас хреновый, вот и не растет
.. ой, як зразу в упор видно теоретиків, які НІКОЛИ не мали свого бізнесу, а лише з розповідей колег роблять "умозаключєніє" - такі теоретики, мабуть, в житті нічим серйозним не займались, бо їм тупо впала з неба спадщина.... - а понтів скільки, понтів...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
друг но 19000!!!!!! это даже не цена крюковщины!!!