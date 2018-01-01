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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:30
инвестируя в жильё смотрите на 5-8 лет вперёд.... там 18 секций!!!это как Мордор!!!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:31
Оранжевый-хит сезона написав:
друг но 19000!!!!!! это даже не цена крюковщины!!!
Да, но в тоже время чем это лучше Детройта? Я как раз и заехал глянуть что так дёшево продавали. Сделал вывод, что не мое. Не буду брать что-то в чем я бы не жил.
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Понаехал
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:34
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
друг но 19000!!!!!! это даже не цена крюковщины!!!
Да, но в тоже время чем это лучше Детройта? Я как раз и заехал глянуть что так дёшево продавали. Сделал вывод, что не мое. Не буду брать что-то в чем я бы не жил.
ты был без машинный
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:36
BIGor написав:
Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".
Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания.
Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.
все вірно, оборотні замість своїх об'єктів, пішли на ЖК від Аркади, а она в боргах, як в шовках перед Фундаментом і ЗЗБК1, про можливий ефект доміно не буду говорити, але Аркада посприяла скрутному становищу своїх партнерів
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TylerTruman_
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37
Оранжевый-хит сезона написав:
ты был без машинный
Да. Но пока я жил в Киеве у меня и прав небыли. Первую машину и права я уже в США взял. В Киеве машина - зло.
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Понаехал
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:48
Оранжевый-хит сезона написав:
инвестируя в жильё смотрите на 5-8 лет вперёд.... там 18 секций!!!это как Мордор!!!
Какие 5-8 лет!
Такими темпами - 15-18 лет, Уну, ты уже в старческий маразм впадешь
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investorkiev
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:51
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой
как думаете это успешный кейс?
Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
свитолина будет жить в альтер эго
Я специально вас проверил - вдруг что-то изменилось.
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airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:53
Понаехал написав: airmax78 написав:
Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.
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airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:54
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
инвестируя в жильё смотрите на 5-8 лет вперёд.... там 18 секций!!!это как Мордор!!!
Какие 5-8 лет!
Такими темпами - 15-18 лет, Уну, ты уже в старческий маразм впадешь
На такой срок лучше смотреть Подмосковье. Когда РФ развалится, можно с котлетой зелёных много интересного взять.
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Понаехал
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