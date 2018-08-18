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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15081509151015111512>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:34

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:друг но 19000!!!!!! это даже не цена крюковщины!!!

Да, но в тоже время чем это лучше Детройта? Я как раз и заехал глянуть что так дёшево продавали. Сделал вывод, что не мое. Не буду брать что-то в чем я бы не жил.

ты был без машинный
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:36

  BIGor написав:
  flyman написав:Велком хауз теж на морозі:
http://forum.domik.ua/zhk-artkvartal-spivoche-ul-stecenko-fundament-t28759-4740.html

Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".


Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания.
Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.

все вірно, оборотні замість своїх об'єктів, пішли на ЖК від Аркади, а она в боргах, як в шовках перед Фундаментом і ЗЗБК1, про можливий ефект доміно не буду говорити, але Аркада посприяла скрутному становищу своїх партнерів :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37

  Оранжевый-хит сезона написав:ты был без машинный

Да. Но пока я жил в Киеве у меня и прав небыли. Первую машину и права я уже в США взял. В Киеве машина - зло.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:48

  Оранжевый-хит сезона написав:инвестируя в жильё смотрите на 5-8 лет вперёд.... там 18 секций!!!это как Мордор!!!

Какие 5-8 лет!
Такими темпами - 15-18 лет, Уну, ты уже в старческий маразм впадешь
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой
как думаете это успешный кейс?

Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?

свитолина будет жить в альтер эго

Я специально вас проверил - вдруг что-то изменилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:53

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам.
PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?

Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит

Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:54

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:инвестируя в жильё смотрите на 5-8 лет вперёд.... там 18 секций!!!это как Мордор!!!

Какие 5-8 лет!
Такими темпами - 15-18 лет, Уну, ты уже в старческий маразм впадешь

На такой срок лучше смотреть Подмосковье. Когда РФ развалится, можно с котлетой зелёных много интересного взять.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:59

  airmax78 написав:Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.

В рамках этого ЖК - не печалит.
Немного жать что я не решился на первый дом Эврика и Хофман Хаус(очень мне нравится место из-за воспоминаний молодости) возле рыбного. Возможно пожалею о том, что в Матрикс не вложился.
Оранж- нет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:00

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.

В рамках этого ЖК - не печалит.
Немного жать что я не решился на первый дом Эврика и Хофман Хаус(очень мне нравится место из-за воспоминаний молодости) возле рыбного. Возможно пожалею о том, что в Матрикс не вложился.
Оранж- нет.

Хофман-то че жалеть? Хофман никогда дешево не продавался. И место там теперь, прямо скажем, на любителя. На любителя перманентной стройки под окнами. А в Оранже выходишь утром на балкон: а внизу на кортах Свитолина разминается... Красота.
P.S. И пусть Уну нас не дезинформирует: в Альтер Эго Свитолина не обещает быть соседями. Только в Оранже.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:09

  airmax78 написав:Хофман-то че жалеть? Хофман никогда дешево не продавался. И место там теперь, прямо скажем, на любителя. На любителя перманентной стройки под окнами. А в Оранже выходишь утром на балкон: а внизу на кортах Свитолина разминается... Красота.

Хофман можно было взять по 950-1200 в разгар проблем. И место мне очень нравится- я не так далеко от туда долго жил на Львовской площади. В этом месте Хоффман из доступного мне , был лучшим.
Но конечно Ярослав Град - это ИМХО лучшей ЖК. Но мне ОЧЕНЬ дорого... не потяну :(
Понаехал
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