Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Страно, квартиры разбирают как горячие пирожки, только рист, а тут такое пишут:
по 9 дому - "продано что-то около 50% квартир, поэтому оборотных средств не очень хватает. по ходу выкупа квартир (или накопления средств) будут достраивать дом".
Всем привет, результаты будут изложены Фундаментом в течение двух недель письменно в протоколе собрания. Если в двух словах, то не хватает финансирования, кроме 12го дома - там технологический момент. Следовательно, надо чтоб были продажи - будет и стройка.
все вірно, оборотні замість своїх об'єктів, пішли на ЖК від Аркади, а она в боргах, як в шовках перед Фундаментом і ЗЗБК1, про можливий ефект доміно не буду говорити, але Аркада посприяла скрутному становищу своїх партнерів
Оранжевый-хит сезона написав:понимаю ваш юмор но я купил Оранж 38 с лишним квадратов меньше чем за 19 000 примерно по 470 долларов. 13000 грн метр с рассрочкой как думаете это успешный кейс?
Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
свитолина будет жить в альтер эго
Я специально вас проверил - вдруг что-то изменилось.
airmax78 написав:Я не шучу. Оранж па13000 с рассрочкой - это предложение от которого невозможно было отказаться. Но многие последовали совету? Нет. Почему? Потому что он был бесплатным. Если бы люди платили деньги за это - они бы так легкомысленно не относились к таким советам. PS Кстати, а в каком доме там будет жить Свитолина?
Я прилетал в Киев в своё время. Был заинтересован этим ЖК. Взял кума и решили прогуляются к нему...летом как раз. Пока дошли - все желание отпало. Было это 23 июля 2017го. С тех пор меня этот жк печалит
Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.
airmax78 написав:Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.
В рамках этого ЖК - не печалит. Немного жать что я не решился на первый дом Эврика и Хофман Хаус(очень мне нравится место из-за воспоминаний молодости) возле рыбного. Возможно пожалею о том, что в Матрикс не вложился. Оранж- нет.
airmax78 написав:Вас печалит то, что вы не вложились. Типичное FOMO.
В рамках этого ЖК - не печалит. Немного жать что я не решился на первый дом Эврика и Хофман Хаус(очень мне нравится место из-за воспоминаний молодости) возле рыбного. Возможно пожалею о том, что в Матрикс не вложился. Оранж- нет.
Хофман-то че жалеть? Хофман никогда дешево не продавался. И место там теперь, прямо скажем, на любителя. На любителя перманентной стройки под окнами. А в Оранже выходишь утром на балкон: а внизу на кортах Свитолина разминается... Красота. P.S. И пусть Уну нас не дезинформирует: в Альтер Эго Свитолина не обещает быть соседями. Только в Оранже.
airmax78 написав:Хофман-то че жалеть? Хофман никогда дешево не продавался. И место там теперь, прямо скажем, на любителя. На любителя перманентной стройки под окнами. А в Оранже выходишь утром на балкон: а внизу на кортах Свитолина разминается... Красота.
Хофман можно было взять по 950-1200 в разгар проблем. И место мне очень нравится- я не так далеко от туда долго жил на Львовской площади. В этом месте Хоффман из доступного мне , был лучшим. Но конечно Ярослав Град - это ИМХО лучшей ЖК. Но мне ОЧЕНЬ дорого... не потяну