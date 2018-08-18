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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:12
Понаехал написав: airmax78 написав:
Хофман-то че жалеть? Хофман никогда дешево не продавался. И место там теперь, прямо скажем, на любителя. На любителя перманентной стройки под окнами. А в Оранже выходишь утром на балкон: а внизу на кортах Свитолина разминается... Красота.
Хофман можно было взять по 950-1200 в разгар проблем. И место мне очень нравится- я не так далеко от туда долго жил на Львовской площади. В этом месте Хоффман из доступного мне , был лучшим.
Но конечно Ярослав Град - это ИМХО лучшей ЖК. Но мне ОЧЕНЬ дорого... не потяну
Это в тот день, когда бакс до 33 взлетел? Так ЯГ можно было купить па1200 еще совсем недавно. Где вы были?
Моя коллега живет в доме СБУ - наблюдает за стройкой ЯГ уже который год. Че-то не в восторге от того как и из чего его строят.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 18 сер, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:13
Даже сейчас, постфактум, я так и не понял - Оранж за 19000$ - это нормально или нет?
Уну, ты когда вложился? Летом 2016?
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:14
Ну а вообще я затаился и жду понижения ставки. В этом году ещё 2 будут. Глядишь и на уровень инфляции выйдет мортгейдж. Тогда я вылошусь моргейдж на маленький домик на 30 лет.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:16
Понаехал написав:
Ну а вообще я затаился и жду понижения ставки. В этом году ещё 2 будут. Глядишь и на уровень инфляции выйдет мортгейдж. Тогда я вылошусь моргейдж на маленький домик на 30 лет.
Живя и работая в Штатах, не влезть в ипотеку - это преступление. За него на электрический стул надо сажать.
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airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:20
airmax78 написав:
Это в тот день, когда бакс до 33 взлетел? Так ЯГ можно было купить па1200 еще совсем недавно. Где вы были?
Моя коллега живет в доме СБУ - наблюдает за стройкой ЯГ уже который год. Че-то не в восторге от того как и из чего его строят.
Это была осень - зима 15го года. Я, если честно, думал ещё упадёт. Но денег небыло у меня тогда брать . Надо было своё продавать...
По ЯГ я особо не мониторю. Мне нравится место, но цена ужасна.
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Понаехал
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:25
airmax78 написав: Понаехал написав:
Ну а вообще я затаился и жду понижения ставки. В этом году ещё 2 будут. Глядишь и на уровень инфляции выйдет мортгейдж. Тогда я вылошусь моргейдж на маленький домик на 30 лет.
Живя и работая в Штатах, не влезть в ипотеку - это преступление. За него на электрический стул надо сажать.
Не все так однозначно. Стоит влазить в ипотеку только в том случае, если планируешь прожить более 5 лет в этом доме. Я пока не уверен собираюсь ли я жить в Остине. Сейчас я тут могу влезть под 3.65 годовых при инфляции 2%. Думаю под конец года увижу 3%. Что будет более заманчиво. Есть ещё момент... не гражданам вписывают штраф за раннюю выплату в договор. И из-за этого покупать когда виза - стремно было(я пол года только как получил гринку)
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Понаехал
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:40
Понаехал написав: airmax78 написав:
Это в тот день, когда бакс до 33 взлетел? Так ЯГ можно было купить па1200 еще совсем недавно. Где вы были?
Моя коллега живет в доме СБУ - наблюдает за стройкой ЯГ уже который год. Че-то не в восторге от того как и из чего его строят.
Это была осень - зима 15го года. Я, если честно, думал ещё упадёт. Но денег небыло у меня тогда брать . Надо было своё продавать...
По ЯГ я особо не мониторю. Мне нравится место, но цена ужасна.
Ну вы ребята уже вконец обнаглели. Цена на ЯГ на 40-50% выше цены по которой сейчас "опоздавшим на поезд" пытаются втюхать Крушу. Сравните Крушу и ЯГ. Между ними разница должна быть в 3 раза минимум.
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airmax78
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:43
airmax78 написав:
Ну вы ребята уже вконец обнаглели. Цена на ЯГ на 40-50% выше цены по которой сейчас "опоздавшим на поезд" пытаются втюхать Крушу. Сравните Крушу и ЯГ. Между ними разница должна быть в 3 раза минимум.
Тогда Виталя очень сильно наезжал на этот ЖК. Риски были слишком высоки.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:50
Понаехал написав: airmax78 написав:
Ну вы ребята уже вконец обнаглели. Цена на ЯГ на 40-50% выше цены по которой сейчас "опоздавшим на поезд" пытаются втюхать Крушу. Сравните Крушу и ЯГ. Между ними разница должна быть в 3 раза минимум.
Тогда Виталя очень сильно наезжал на этот ЖК. Риски были слишком высоки.
Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:56
airmax78 написав:
Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?
Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.
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Понаехал
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