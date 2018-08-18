Додано: Нед 18 сер, 2019 23:25

airmax78 написав: Понаехал написав: Ну а вообще я затаился и жду понижения ставки. В этом году ещё 2 будут. Глядишь и на уровень инфляции выйдет мортгейдж. Тогда я вылошусь моргейдж на маленький домик на 30 лет. Ну а вообще я затаился и жду понижения ставки. В этом году ещё 2 будут. Глядишь и на уровень инфляции выйдет мортгейдж. Тогда я вылошусь моргейдж на маленький домик на 30 лет.

Живя и работая в Штатах, не влезть в ипотеку - это преступление. За него на электрический стул надо сажать. Живя и работая в Штатах, не влезть в ипотеку - это преступление. За него на электрический стул надо сажать.

Не все так однозначно. Стоит влазить в ипотеку только в том случае, если планируешь прожить более 5 лет в этом доме. Я пока не уверен собираюсь ли я жить в Остине. Сейчас я тут могу влезть под 3.65 годовых при инфляции 2%. Думаю под конец года увижу 3%. Что будет более заманчиво. Есть ещё момент... не гражданам вписывают штраф за раннюю выплату в договор. И из-за этого покупать когда виза - стремно было(я пол года только как получил гринку)