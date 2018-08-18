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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1509151015111512

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:02

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:05

  airmax78 написав:Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.

Мне кажется нас ждёт повторение 2008-2009го. Там все немного по другому вышло. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:11

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:14

  investorkiev написав:Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?

Я- нет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:20

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?

Пока не увижу кортов под домом - нет. Одно дело быть соседом арендаторов Унуноктия, другое - моей любимой Элины Свитолиной.
airmax78
 
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