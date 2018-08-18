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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 00:02
Понаехал написав: airmax78 написав:
Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?
Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.
Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 00:11
Понаехал написав: airmax78 написав:
Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?
Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.
Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 00:14
investorkiev написав:
Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?
Я- нет.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 00:20
investorkiev написав: Понаехал написав: airmax78 написав:
Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?
Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.
Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?
Пока не увижу кортов под домом - нет. Одно дело быть соседом арендаторов Унуноктия, другое - моей любимой Элины Свитолиной.
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