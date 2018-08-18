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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1510151115121513>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:02

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:05

  airmax78 написав:Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.

Мне кажется нас ждёт повторение 2008-2009го. Там все немного по другому вышло. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:11

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:14

  investorkiev написав:Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?

Я- нет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:20

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Мы говорим про сейчас. Сейчас ЯГ торгуют па1700 за метр. Недешево, но пля, это 10 мин ХОДЬБЫ до Софийской площади. Что находится в 10 минутах ходьбы от Круши напомнить?

Сейчас кризис бахнет и по 700-800 взять можно будет :)
Переселю обратно родителей с Оболони в их местность.

Сейчас бы Оранж за 19000$ взяли бы?
А вы, Макс?

Пока не увижу кортов под домом - нет. Одно дело быть соседом арендаторов Унуноктия, другое - моей любимой Элины Свитолиной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:29

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Это из разряда "НЛ па 1500". На днях интересовался Парк Авеню. 2013й год: от 2500 за м. 2019й год: от 2600 за метр. Машиноместо как стоило 30к так и стоит.

Мне кажется нас ждёт повторение 2008-2009го. Там все немного по другому вышло. :)

Не думаю. У Федреза, ЕЦБ , МВФ и Банка Китая есть понимание, воля и весь нструментарий не допустить второго Лемана. Поэтому я думаю, что повторения 2008го не будет. Какая-то коррекция, в пределах 30% по S&P500 - возможно. Но обвала, обрушения в тар тарары, массовых самоубийств брокеров - вряд ли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:41

  airmax78 написав:У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.

Имеет смысл, если не учитывать то, что цикличный кризис выгоден рынку в конечном итоге. Также удобно под него привязать политику децентрализации «обамовских» кластеров. Я думаю кризиса не миновать ибо он нужен.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:48

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.

Имеет смысл, если не учитывать то, что цикличный кризис выгоден рынку в конечном итоге. Также удобно под него привязать политику децентрализации «обамовских» кластеров. Я думаю кризиса не миновать ибо он нужен.

кризисы будут до тех пор пока независимые университеты пиндосии и прочие оксфорды будут существовать на пожертвования тех кто наваривается на кризисах. особенно касательно экономических наук. т.е. всегда. критически мыслить заставить себя могут очень не многие
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:51

Любой кризис это падение производства и рост безработицы.

Но у макса это падение индекса на 30% )))))

Рост ВВП Германии во втором квартале уже 0%
Живите своим умом!
zzzzzz
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