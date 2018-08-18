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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1510151115121513

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:53

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.

Имеет смысл, если не учитывать то, что цикличный кризис выгоден рынку в конечном итоге. Также удобно под него привязать политику децентрализации «обамовских» кластеров. Я думаю кризиса не миновать ибо он нужен.

Штатам и Европе кризис нах не нужен. В результате прошлого резко усилились Китай и Россия. Ну кому это надо было?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ох ці порохоботи. Паніку зупинити!

Йшов 3 місяць кінця епохи бідності.
2 тижні до уряду.
10 днів до Васєньки в раді.
73 відсотки не можуть помилитися. Все ракетою вверх!!!!
Даєш хрущик 1к па 100 куе до нового року!!!!
Вася! Не підведи!!!! Весь КРЖН на тебе дивиться!!!!


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:37

Первый
Зачем у Макса хлеб отбирать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:37

Тут вот тоже об этом пишут: https://biz.nv.ua/ukr/economics/chomu-z ... 37716.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:46

airmax78

Макс, пора брать, все в Оранж
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:28

  zzzzzz написав:airmax78

Макс, пора брать, все в Оранж
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA

Это она опустилась. Она была 3ей 2 года назад. Геос должен построить в Оранже крытый корт, чтобы я поверил в счастливое соседство. Пока корта нет - буду копить на Альтер Эго - Уну не может ошибаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37

airmax78
Поднялась с 3 место на 5 ?)) :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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