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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 00:53
Понаехал написав: airmax78 написав:
У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.
Имеет смысл, если не учитывать то, что цикличный кризис выгоден рынку в конечном итоге. Также удобно под него привязать политику децентрализации «обамовских» кластеров. Я думаю кризиса не миновать ибо он нужен.
Штатам и Европе кризис нах не нужен. В результате прошлого резко усилились Китай и Россия. Ну кому это надо было?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:34
Ох ці порохоботи. Паніку зупинити!
Йшов 3 місяць кінця епохи бідності.
2 тижні до уряду.
10 днів до Васєньки в раді.
73 відсотки не можуть помилитися. Все ракетою вверх!!!!
Даєш хрущик 1к па 100 куе до нового року!!!!
Вася! Не підведи!!!! Весь КРЖН на тебе дивиться!!!!
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:37
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Зачем у Макса хлеб отбирать ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:37
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:46
airmax78
Макс, пора брать, все в Оранж
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:28
zzzzzz написав:airmax78
Макс, пора брать, все в Оранж
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA
Это она опустилась. Она была 3ей 2 года назад. Геос должен построить в Оранже крытый корт, чтобы я поверил в счастливое соседство. Пока корта нет - буду копить на Альтер Эго - Уну не может ошибаться.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37
airmax78
Поднялась с 3 место на 5 ?))
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