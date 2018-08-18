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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1511151215131514

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:40

  _Mykola_ написав:
  Richi написав:Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?

Пока будете жить "получая" а не зарабатывая... в жесткой конкуренции так и будет. :roll:


Что за бред, «получая», «зарабатывая».

Каждый живет как может, это нормально.
Кто-то наемным работником зарабатывает 20куе, а ктото своим бизнесом - 2 куе и меньше.
Бизнесменов не может быть больше 5% от населения (взрослого населения!) - ни в одной стране мира больше нет.

Но общий уровень упал.

Посмотрим на аренду: в 2008 году аренда 1к на Венике была 650$, сейчас (уже в новострое и с лучшим ремонтом там-же) - 420$.

Посмотрим на зарплату няни. В 2008 году была 1000-1200$, сейчас 500-600$ (не берем ультрамодных нянь, берем обычных).

В 2008 году не знаю, может 5% работали гастриками за границей, сейчас 30% (от трудоспособного населения).

В 2008 году было выпущено отечественным автопромом... шт авто, а в 2018 ..шт.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:49

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Она была 3ей 2 года назад. Геос должен построить в Оранже крытый корт, чтобы я поверил в счастливое соседство. Пока корта нет - буду копить на Альтер Эго -

... поки наскирдуєте - вона постаріє..... її тіло покриється зморшками :mrgreen:

Я еще не купил, а вы уже начинаете завидовать. Что же начнется когда я буду здесь селфи со Свитолиной в лифте выкладывать?

а по форумным меркам Альтер эго это круто или фуфу?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... поки наскирдуєте - вона постаріє..... її тіло покриється зморшками :mrgreen:

Я еще не купил, а вы уже начинаете завидовать. Что же начнется когда я буду здесь селфи со Свитолиной в лифте выкладывать?

а по форумным меркам Альтер эго это круто или фуфу?

Если там будет жить Свитолина (ну, хотя бы 3 дня в году) - это очень круто. Хотя в целом Геос деградировал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:04

  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

успішний акурт буде?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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