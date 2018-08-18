Richi написав:

Часто подобное читаю и не могу понять, по каким параметрам это вычисляется? Лично я до сих пор получаю в 5 раз меньше, чем в 2007-8, при том что бизнес масштабировал в 2,5 раза. Почему квадратный метр в Киеве в среднем стоил 3000, а сейчас 1000? Почему в 2007 чтобы купить новую машину нужно было ждать поставку 6-8 месяцев из-за очереди? Сейчас такой же ажиотаж (я просто пока не интересуюсь новыми машинами)? У меня складывается впечатление, что у всех все выправилось и только у меня что-то не так. Нет, конечно если кто-то получал в 2007 стипендию 100$, а сейчас 500$ зарплату, то он безусловно преуспел, но я о частном бизнесе. У знакомой в 2007 был 1 магазин и зарабатывала в разы больше, чем сейчас с 3-х. Может мне надо не на личные финансы и финансы знакомых смотреть, а на графики?