Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
успішний акурт буде?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Любой кризис это падение производства и рост безработицы.
Но у макса это падение индекса на 30% )))))
Рост ВВП Германии во втором квартале уже 0%
так криза де буде в ЄС (PIGS вже виздоровіли?) чи USA, чи де ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
успішний акурт буде?
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?
успішний акурт буде?
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
макс, ну ти ж полтос потіряв
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
макс, ну ти ж полтос потіряв
Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
airmax78 написав:Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
макс, ну ти ж полтос потіряв
Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:Гражданская конфискация без суда и следствия, кто не сможет доказать, что он за год заработал на квартиру сам и в гривнах!
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.