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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1512151315141515>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:49

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Она была 3ей 2 года назад. Геос должен построить в Оранже крытый корт, чтобы я поверил в счастливое соседство. Пока корта нет - буду копить на Альтер Эго -

... поки наскирдуєте - вона постаріє..... її тіло покриється зморшками :mrgreen:

Я еще не купил, а вы уже начинаете завидовать. Что же начнется когда я буду здесь селфи со Свитолиной в лифте выкладывать?

а по форумным меркам Альтер эго это круто или фуфу?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... поки наскирдуєте - вона постаріє..... її тіло покриється зморшками :mrgreen:

Я еще не купил, а вы уже начинаете завидовать. Что же начнется когда я буду здесь селфи со Свитолиной в лифте выкладывать?

а по форумным меркам Альтер эго это круто или фуфу?

Если там будет жить Свитолина (ну, хотя бы 3 дня в году) - это очень круто. Хотя в целом Геос деградировал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:04

  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

успішний акурт буде?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:в целом Геос деградировал.

Это почему же? и в сравнении с каким периодом?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:17

  zzzzzz написав:Любой кризис это падение производства и рост безработицы.

Но у макса это падение индекса на 30% )))))

Рост ВВП Германии во втором квартале уже 0%

так криза де буде в ЄС (PIGS вже виздоровіли?) чи USA, чи де ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:24

  flyman написав:
  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

успішний акурт буде?

Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:30

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:В общем, чтобы направить ветку в конструктивное русло, такая идея. Сразу говорю - не моя. Подсмотрел за бугром. Есть такая торговая платформа e-toro. Там есть такая функция: копировать успешных трейдеров. Ты получаешь доступ к счету трейдера, которого ты считаешь успешным и делаешь все то же самое, что делает он. За это платишь какую-то небольшую комиссию. Короче, вы уже поняли к чему я веду: нам нужно создать закрытый клуб инвесторов, в котором все наши успешные инвесторы будут постить свои сделки, а те, кто за скромную комиссию (например 3-5 тыс. грн. в месяц) подпишутся на доступ к клюбу - смогут копировать их действия. Хорошая идея?

успішний акурт буде?

Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.

макс, ну ти ж полтос потіряв
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:успішний акурт буде?

Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.

макс, ну ти ж полтос потіряв

Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.

макс, ну ти ж полтос потіряв

Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.

це все міняє..
а як успіхи "Сквотера", бо мені хочеться в теплу уютну кавалірку на Лісному, ілі на худий кінесь комнатку в абщазі, тіпа
https://ua.m2bomber.com/obj/471140494/view/flat-sell/irpin-11-36505064/prodaetsa-komnata-na-lesnom
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Гражданская конфискация без суда и следствия, кто не сможет доказать, что он за год заработал на квартиру сам и в гривнах!
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye

Год - это много. Я бы конфисковывал у народа все, на что он не может заработать за месяц, но при этом владеет и пользуется.
Просто пользуется. Так более по гражданскому и больше соответствует желанию граждан.

Зи. Севен. Зображення
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