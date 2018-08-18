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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1512151315141515>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:успішний акурт буде?

Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.

макс, ну ти ж полтос потіряв

Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.

макс, ну ти ж полтос потіряв

Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.

це все міняє..
а як успіхи "Сквотера", бо мені хочеться в теплу уютну кавалірку на Лісному, ілі на худий кінесь комнатку в абщазі, тіпа
https://ua.m2bomber.com/obj/471140494/view/flat-sell/irpin-11-36505064/prodaetsa-komnata-na-lesnom
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Гражданская конфискация без суда и следствия, кто не сможет доказать, что он за год заработал на квартиру сам и в гривнах!
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye

Год - это много. Я бы конфисковывал у народа все, на что он не может заработать за месяц, но при этом владеет и пользуется.
Просто пользуется. Так более по гражданскому и больше соответствует желанию граждан.

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.
vap
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.

... а хто вчителем буде? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... нє, ну майстри реально туєву хучу бабла забирають!!!(судячи з цін, які кидають у Вайбері сусіди)
.... добре, що я свій ремонт роблю в 4 руки!(я+тато)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну - дуже вже давно на форумах ніколи в 100 $ за метр не владалися , а зараз , напевно , в кілька разів більше не вкладаються ... Якщо ремонт для краси і сам не вмієш - то треба платити ... А якщо для себе - щоб жити , а краса - діло тимчасове - то Долярчик ( Флай це вже трохи занадто ) рулить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:А якщо для себе - щоб жити

.... нарешті, хоч одна людина розуміє!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.

то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт?
Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а що, погано плитка покладена?
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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