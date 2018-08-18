Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
макс, ну ти ж полтос потіряв
Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
airmax78 написав:Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
макс, ну ти ж полтос потіряв
Поэтому я выступаю всего-лишь в роли организатора подписки, а не в роли инвестора, которого будут копировать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:Гражданская конфискация без суда и следствия, кто не сможет доказать, что он за год заработал на квартиру сам и в гривнах!
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.
Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.
Ну - дуже вже давно на форумах ніколи в 100 $ за метр не владалися , а зараз , напевно , в кілька разів більше не вкладаються ... Якщо ремонт для краси і сам не вмієш - то треба платити ... А якщо для себе - щоб жити , а краса - діло тимчасове - то Долярчик ( Флай це вже трохи занадто ) рулить ...
vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.
то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт? Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s