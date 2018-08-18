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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:47

  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.

так почему бы не продать ее и не откупить после девала? Ремонт в подарок будет, еще и на пиво останется
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:56

  Долярчик написав:... а що, погано плитка покладена?

Зображення

отличный дизайнерский подрез, сам Земсков раскладку делал?
давай побольше фоток!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:57

Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:
В смислі поріг? Нормально зроблено. Стик під дверима це правильно.
Зи. Ніяких порогів.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 19 сер, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ...
Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:07

  airmax78 написав:...
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.


"Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я" (с) :mrgreen:
Не за бесплатно,конечно. 8)

С паскудной овцы хоть шерсти клок (3т грн в месяц). Хотя может и найдётся пара лошар, считающих себя "гуру", которые хотят показать какие они серъёзные перцы "не просто потрындеть", а готовы "поучиться у лучших", млять.

Толстовато, как по мне.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16

  Puente написав:Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ...
Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .

... і я то всім кажу!!!
- заставиться меблями.... - а в ванні - поличками/рушниками/бойлером..... - та то, напевно,постаратись ще треба, щоб так криво покласти плитку, щоб після всього завішаного/заставлено ще якісь "нерівні" стики/підрізки було видно! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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