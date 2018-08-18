Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.
так почему бы не продать ее и не откупить после девала? Ремонт в подарок будет, еще и на пиво останется
Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ... Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .
airmax78 написав:... Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.
"Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я" (с) Не за бесплатно,конечно.
С паскудной овцы хоть шерсти клок (3т грн в месяц). Хотя может и найдётся пара лошар, считающих себя "гуру", которые хотят показать какие они серъёзные перцы "не просто потрындеть", а готовы "поучиться у лучших", млять.
Толстовато, как по мне.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Puente написав:Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ... Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .
... і я то всім кажу!!! - заставиться меблями.... - а в ванні - поличками/рушниками/бойлером..... - та то, напевно,постаратись ще треба, щоб так криво покласти плитку, щоб після всього завішаного/заставленого ще якісь "нерівні" стики/підрізки було видно!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.
да! то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт? Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?
Puente написав:Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ... Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .
Кстати, то же самое касается вида из окон. Поэтому выбор Флая - идеален.