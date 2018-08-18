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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1513151415151516>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:47

  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.

так почему бы не продать ее и не откупить после девала? Ремонт в подарок будет, еще и на пиво останется
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:56

  Долярчик написав:... а що, погано плитка покладена?

Зображення

отличный дизайнерский подрез, сам Земсков раскладку делал?
давай побольше фоток!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:57

Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:

п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 19 сер, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:
В смислі поріг? Нормально зроблено. Стик під дверима це правильно.
Зи. Ніяких порогів.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 19 сер, 2019 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ...
Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:07

  airmax78 написав:...
Это зависит от того, сколько будет подписчиков и от регулярности взносов. Наших гуру надо заинтересовать. Я оставлю здесь номер карты. 3000 грн. в месяц - стоимость подписки. Посмотрим насколько серьезным является желание форумчан не просто потрындеть, а учиться инвестировать у лучших и повторять их сакцесс-стори.


"Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я" (с) :mrgreen:
Не за бесплатно,конечно. 8)

С паскудной овцы хоть шерсти клок (3т грн в месяц). Хотя может и найдётся пара лошар, считающих себя "гуру", которые хотят показать какие они серъёзные перцы "не просто потрындеть", а готовы "поучиться у лучших", млять.

Толстовато, как по мне.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16

  Puente написав:Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ...
Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .

... і я то всім кажу!!!
- заставиться меблями.... - а в ванні - поличками/рушниками/бойлером..... - та то, напевно,постаратись ще треба, щоб так криво покласти плитку, щоб після всього завішаного/заставленого ще якісь "нерівні" стики/підрізки було видно! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:33

  Serg-ik написав:
  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.
да!
то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт?
Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?
vap
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:37

  Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:

п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!


согласен, был не прав, все очень технологично
давай еще фоток ремонта
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:40

  Puente написав:Ой - та на ці дизайнерські "ізиски" дивляться тільки зразу ...
Потім навіть на невідомо що око замилюється - і ніхто вже не звертає увагу взагалі ... А заставиться - завішається всіляким різним - то ще й не видно .

Кстати, то же самое касается вида из окон. Поэтому выбор Флая - идеален.
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