Какие крестики используете?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:42
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:44
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А Долярчик реальный мужик.
Все смеются над его «бизнесом», а чувак купил хату в новострое и делает ремонт, который лучше чем в 70% квартир Киева.
Респект, Долярчик!
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:03
- на стіни 3-ку
- на підлогу 4-ку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Піною дирку в стіні задуйте і буде ок.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:18
этот треш, надеюсь, когда-то закончится.
давно замечено, что один опытный жлоб может разложить любой приличный коллектив
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22
... дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:35
таке питання,
чому ти вклав плитку, а коробку дверну не поставив?
соплі на порозі коробки, напоркуа?
і чому не було лишити 1 см чи більше на кутах (а не впритик), там де сходиться плитка з стіни та підлоги?
чому на стіні плитка кладеться не з середини, а знизу? ти знову отримаєш соплі
...
перегородка, блін, в мене і то в півцегли, а тут 1\4 і то не схоже на цеглу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:45
Когда здесь кто-то кого-то хвалил в последний раз? Выкладываешь ремонт от какого-нибудь Махно или Бальбека - и то найдут к чему придаться.
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.
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