Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43

vap написав: Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз. Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.

Совершенству нет предела + дизайнеры-ремонтники хотят зарабатывать)В 2017 году делал ремонт однухи 40кв.м новострой, ремонтируемая площадь 36кв (без лоджии) - 4K USD работа + накланые на вывоз подъем, 6K USD материалы, электрика кабель Запорожье, автоматы-узо Хагер, розетки Шнайдер, аквастопо-бойлеро-смесители, посудомойка, кухня 3 п.м., 4 двери межкомнатных, замена входной двери, самодельный свет + было несколько залетов: сосед сверху залил - заменили картонный потолок на кухне и санузле, куплено не подходящее, а сдать не получилось. В общем, все готово только мебель и технику ставь - USD 10K USD. Но делал мастер 9 месяцев - мне не к спеху да и время надо было, чтоб продумать дезигн, а у него это была вторая работа. Сейчас цены на работу выше.Параллельно в 2017 подруга делала ремонт 2к 78кв новострой - только столешница заказная литая 8 м.п. - 4,5К USD и мойка 1,2 K USD. Вот там Итого норм получилось, насчитали более 35К USD, а потом забили считать.P.S. Сумма за ремонт для себя в новострое ориентировочно от USD 200 за кв и до много или очень много. У меня получилось USD 278 за кв. м., если бы был опыт и знания материалов то сделал бы дешевше.