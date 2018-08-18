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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1514151515161517>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:42

  Долярчик написав:... а що, погано плитка покладена?

Какие крестики используете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:44

Долярчик кондёр можно один на 2 комнаты,люстру хендмейд на первые годы.У меня так:
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Долярчик реальный мужик.

Все смеются над его «бизнесом», а чувак купил хату в новострое и делает ремонт, который лучше чем в 70% квартир Киева.

Респект, Долярчик!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:03

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... а що, погано плитка покладена?

Какие крестики используете?

- на стіни 3-ку
- на підлогу 4-ку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:Долярчик кондёр можно один на 2 комнаты,люстру хендмейд на первые годы.У меня так:
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Піною дирку в стіні задуйте і буде ок.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:18

этот треш, надеюсь, когда-то закончится.
давно замечено, что один опытный жлоб может разложить любой приличный коллектив
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22

  investorkiev написав:А Долярчик реальный мужик.

Все смеются над его «бизнесом», а чувак купил хату в новострое и делает ремонт, который лучше чем в 70% квартир Киева.

Респект, Долярчик!

... дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:35

  Долярчик написав:... а що, погано плитка покладена?
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таке питання,
чому ти вклав плитку, а коробку дверну не поставив?
соплі на порозі коробки, напоркуа?
і чому не було лишити 1 см чи більше на кутах (а не впритик), там де сходиться плитка з стіни та підлоги?
чому на стіні плитка кладеться не з середини, а знизу? ти знову отримаєш соплі

...

перегородка, блін, в мене і то в півцегли, а тут 1\4 і то не схоже на цеглу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43

  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.

Совершенству нет предела + дизайнеры-ремонтники хотят зарабатывать)
В 2017 году делал ремонт однухи 40кв.м новострой, ремонтируемая площадь 36кв (без лоджии) - 4K USD работа + накланые на вывоз подъем, 6K USD материалы, электрика кабель Запорожье, автоматы-узо Хагер, розетки Шнайдер, аквастопо-бойлеро-смесители, посудомойка, кухня 3 п.м., 4 двери межкомнатных, замена входной двери, самодельный свет + было несколько залетов: сосед сверху залил - заменили картонный потолок на кухне и санузле, куплено не подходящее, а сдать не получилось. В общем, все готово только мебель и технику ставь - USD 10K USD. Но делал мастер 9 месяцев - мне не к спеху да и время надо было, чтоб продумать дезигн, а у него это была вторая работа. Сейчас цены на работу выше.
Параллельно в 2017 подруга делала ремонт 2к 78кв новострой - только столешница заказная литая 8 м.п. - 4,5К USD и мойка 1,2 K USD. Вот там Итого норм получилось, насчитали более 35К USD, а потом забили считать.

P.S. Сумма за ремонт для себя в новострое ориентировочно от USD 200 за кв и до много или очень много. У меня получилось USD 278 за кв. м., если бы был опыт и знания материалов то сделал бы дешевше.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:45

  investorkiev написав:А Долярчик реальный мужик.

Все смеются над его «бизнесом», а чувак купил хату в новострое и делает ремонт, который лучше чем в 70% квартир Киева.

Респект, Долярчик!

Когда здесь кто-то кого-то хвалил в последний раз? Выкладываешь ремонт от какого-нибудь Махно или Бальбека - и то найдут к чему придаться.
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