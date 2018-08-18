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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1514151515161517

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.
Спокійно. Таке складно повторитиЗображення


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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:08

  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.

В 2017 году для себя в новострое делал ремонт+кухня за USD 278 за кв.м. Работа 4K USD, материалы 5К, кухня 1К. Итого 10К за ремонтруемых 36кв.м. Сейчас работа дороже. Дезигнер-проект друг делал - USD 1000, ремонт лофт-шмофт - более 25K за 75кв.м.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:09

  Serg-ik написав:
  vap написав:Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.

то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт?
Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?

ну по 1килоЗегрн за м2 кажысь перебор...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:11

  Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:

п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!

там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:36

  plugatyrev написав:
  Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:

п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!

там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...

Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:44

  airmax78 написав:..
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах.

читал бы вас пораньше, протянул бы в сортир и ванную ламинат, все равно больше пачки осталось лишней.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:
  Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо :wink:

п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!

там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...




Навіщо порог?

В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
Зи от Вам і +1 за новобудову:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:09

...досвід/практика з Польщі залишились на все життя!!!

  flyman написав:таке питання,
чому ти вклав плитку, а коробку дверну не поставив?
соплі на порозі коробки, напоркуа?
і чому не було лишити 1 см чи більше на кутах (а не впритик), там де сходиться плитка з стіни та підлоги?
чому на стіні плитка кладеться не з середини, а знизу? ти знову отримаєш соплі

...

перегородка, блін, в мене і то в півцегли, а тут 1\4 і то не схоже на цеглу.

1) - там друге фото - то між кухнею і кімнатою!
2) - коробку краще ставити на плитку(хоч в кладовці-гардеробній зробив навпаки)
3) - плитка у с/у починалась класти від дверей......і послідовно одна стіна "находила" на іншу(без пластмасових кутників)
4) - стіна, що між кухнею і кімнатою - від забудовника - 8см гіпсоблок+штукатурка
- такої ж товщини стіну вимурував тато, розділивши ванну з WC!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:18

  airmax78 написав:Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.

Соседям датчик поставить чтобы не залили?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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