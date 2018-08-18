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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:46
А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:58
airmax78 написав:А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.
Спокійно. Таке складно повторити
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:08
vap написав:
Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. Аналогичные варианты на уровне котлован сейчас идут по цене 55 кЮСД со сдачей 21-22 год. Вывод - чур меня чур меня. Жду девала и цен вниз.
В 2017 году для себя в новострое делал ремонт+кухня за USD 278 за кв.м. Работа 4K USD, материалы 5К, кухня 1К. Итого 10К за ремонтруемых 36кв.м. Сейчас работа дороже. Дезигнер-проект друг делал - USD 1000, ремонт лофт-шмофт - более 25K за 75кв.м.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:09
Serg-ik написав: vap написав:
Три года назад купила однушку за 30 кЮСД. Пришло время делать ремонт. После общения с дизайнерами- ремонтниками, чтоб довести до ума квартиру не супер дорого но и без эконом маразма, нужно денег больше, чем стоила квартира. .... Жду девала и цен вниз.
то есть, Вы после девала собираетесь делать ремонт?
Рассчитываете экономить на стоимости материалов и на стоимости работ ремонтников?
ну по 1килоЗегрн за м2 кажысь перебор...
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:11
Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо
п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!
там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:36
plugatyrev написав: Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо
п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!
там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:44
airmax78 написав:
..
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах.
читал бы вас пораньше, протянул бы в сортир и ванную ламинат, все равно больше пачки осталось лишней.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:52
plugatyrev написав: Долярчик написав:Прохожий
.. там поріжок металевий буде закривати/стикуватись з ламінатом!
- то ж мимо
п. с.
... тобто така рейочка буде стикувати ламінат з плиткою, бо щільно до плитки ламінат не можна давати, має бути "зазор"!
там взагалі то має бути коробка з порогом. тож є санвузол...
Навіщо порог?
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
Зи от Вам і +1 за новобудову:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:09
flyman написав:
таке питання,
чому ти вклав плитку, а коробку дверну не поставив?
соплі на порозі коробки, напоркуа?
і чому не було лишити 1 см чи більше на кутах (а не впритик), там де сходиться плитка з стіни та підлоги?
чому на стіні плитка кладеться не з середини, а знизу? ти знову отримаєш соплі
...
перегородка, блін, в мене і то в півцегли, а тут 1\4 і то не схоже на цеглу.
1) - там друге фото - то між кухнею і кімнатою!
2) - коробку краще ставити на плитку(хоч в кладовці-гардеробній зробив навпаки)
3) - плитка у с/у починалась класти від дверей......і послідовно одна стіна "находила" на іншу(без пластмасових кутників)
4) - стіна, що між кухнею і кімнатою - від забудовника - 8см гіпсоблок+штукатурка
- такої ж товщини стіну вимурував тато, розділивши ванну з WC!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:18
airmax78 написав:
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
Соседям датчик поставить чтобы не залили?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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