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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1515151615171518

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:26

... головне, щоб руки росли з правильного місця! ;)

  Первый написав:В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.

... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять :)
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ 6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:04



Навіщо порог?

та й гідроізоляція - навіщо?? згорів сарай гори і хата :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:

Навіщо порог?

та й гідроізоляція - навіщо?? згорів сарай гори і хата :mrgreen:


? Прочитайте ще раз те що Ви невдало намагаєтесь коментувати.
Гідроізоляція потрібна.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:26

  Richi написав:
  airmax78 написав:Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.

Соседям датчик поставить чтобы не залили?


Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём :lol: :lol:

А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:38

  somilitark написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.

Соседям датчик поставить чтобы не залили?


Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём :lol: :lol:

А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.


Я еще более старомодный, сделал в ванной аварийный слив в полу, в углу под рукомойником, там мебель на ножках, не видно. Уклон стяжки небольшой совсем, а ванная большая и абсолютно ничего не заметно, хоть вёдрами лей воду на пол, бульк и через аварийный слив ушло в домовую канализацию.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:44

  somilitark написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.

Соседям датчик поставить чтобы не залили?


Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём :lol: :lol:

А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?

100%. Я - теоретик. Насмотрелся Дневник дизайнера, развесил уши и принял все за чистую монету. В реальной жизни оно естественно все по-другому. Как, помню, мне продаван Голосухи говорил, показывая свой "ремонт": "вы, молодежь, (я тогда еще молодежь был) ищете чтобы как в журналах на картинках все было. Но в этом же жить невозможно. А вот здесь - все для себя делалось. Из экологически чистых материалов!"
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