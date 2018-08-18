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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:26
Первый написав:
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ 6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:04
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:18
? Прочитайте ще раз те що Ви невдало намагаєтесь коментувати.
Гідроізоляція потрібна.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:26
Richi написав: airmax78 написав:
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
Соседям датчик поставить чтобы не залили?
Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём
А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:38
somilitark написав: Richi написав: airmax78 написав:
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
Соседям датчик поставить чтобы не залили?
Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём
А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Я еще более старомодный, сделал в ванной аварийный слив в полу, в углу под рукомойником, там мебель на ножках, не видно. Уклон стяжки небольшой совсем, а ванная большая и абсолютно ничего не заметно, хоть вёдрами лей воду на пол, бульк и через аварийный слив ушло в домовую канализацию.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:44
somilitark написав: Richi написав: airmax78 написав:
Сейчас уже не делают двери с порогами. Даже в санузлах. Гораздо лучше порога от залива соседей спасут датчики протечки и краны с электроприводами.
Соседям датчик поставить чтобы не залили?
Когда всю сознательную жизнь живёшь то у мамы,то в прыймах,то на съёмном,то очень легко даются советы всем и обо всём
А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?
100%. Я - теоретик. Насмотрелся Дневник дизайнера, развесил уши и принял все за чистую монету. В реальной жизни оно естественно все по-другому. Как, помню, мне продаван Голосухи говорил, показывая свой "ремонт": "вы, молодежь, (я тогда еще молодежь был) ищете чтобы как в журналах на картинках все было. Но в этом же жить невозможно. А вот здесь - все для себя делалось. Из экологически чистых материалов!"
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