Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:В Остине - большой вопрос, конечно. Но если бы это был Нью Йорк, Бостон, Вашингтон - я бы сказал однозначно надо брать.
Если бы это был Нью Йорк или Вашингтон, то однозначно не брать до кризиса пока. Ибо идет уменьшение процентных ставок, жилье идет в низ и потенциально можно будет влошится под процент инфляции. Я уверен, что можно будет. А вот с Остином очень непонятно. Тут рынок разогрет переезжающими из Калифорнии. Майкл Делл(местный большой дядя) договорился о том, что б все ехали сюда... Индид, аппл, оракл, гугл... Такая себе мекка айти в Техасе. Народа много переезжает, но с их ЗП. Местные ЗП пока не подтянулись, что вызывает локаьный дорожай вокруг центров разработки(все тех же яблок, делла и т.д.). В итоге имеем центр дорожает в 2-3 раза за год(реальный пример я давал), а окраины всего 5-6% в год. Мне кажется это не надолго. Лично мне становится по деньгам все боее интересен Хьюстон. Даже думал туда пособеседоватся, но жене очень не нравится там...
somilitark написав: А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее. Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?
Это зря, без порогов оно приятнее. Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще
airmax78 написав:Боже - храни Америку. Парень из Вишневого переехал 3 года назад условно без гроша в кармане и уже выбирает себе дом....
ну так это ж в кредит и с перспективой на 30 лет.
В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки. Ничего, выдают и не жалуються. Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )