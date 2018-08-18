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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15171518151915201521>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:21

  Faceless написав:И что ж это можно взять на эти деньги то?

Опять хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите.
Можно взять хорошую студию. Я продублирую сюда ссылку их прошлого поста
https://www.zillow.com/homedetails/6444-Burnet-Rd-UNIT-305-Austin-TX-78757/2091565244_zpid/
Можно взять дом в очень приличном пригороде в хорошем районе.
https://www.zillow.com/homedetails/906-Wilson-Ranch-Pl-Cedar-Park-TX-78613/121722336_zpid/

но меня не покидают смутные сомнения надвигающегося кризиса. В связи с этим я рассматриваю что-то дешевле, что б не лишится всего. на подобии:
https://www.zillow.com/homedetails/3707-Birdhouse-Dr-Round-Rock-TX-78665/29597101_zpid/? не перовй свежести, но с перспективой
и или чуть далее, в перспективном районе, но поновее и дороже на пуру котлет...
https://www.zillow.com/community/mason-hills-bluffs/2095072760_zpid/

  Faceless написав:Вы настолько серьезно решили там пустить корни, что взяли бы там ипотеку? Понятно, в случае чего можно переоформить на другое в другом городе, но надо ли оно ?

То, что корни буду пускать именно в этом городе, я не уверен. в США- однознычно на долго. Более 5 лет. Если живешь более 5 лет имеет смысл ипотека
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:24

  Понаехал написав:
  Faceless написав:И что ж это можно взять на эти деньги то?

Опять хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите.
Можно взять хорошую студию. Я продублирую сюда ссылку их прошлого поста
https://www.zillow.com/homedetails/6444-Burnet-Rd-UNIT-305-Austin-TX-78757/2091565244_zpid/
Можно взять дом в очень приличном пригороде в хорошем районе.
https://www.zillow.com/homedetails/906-Wilson-Ranch-Pl-Cedar-Park-TX-78613/121722336_zpid/

но меня не покидают смутные сомнения надвигающегося кризиса. В связи с этим я рассматриваю что-то дешевле, что б не лишится всего. на подобии:
https://www.zillow.com/homedetails/3707-Birdhouse-Dr-Round-Rock-TX-78665/29597101_zpid/? не перовй свежести, но с перспективой
и или чуть далее, в перспективном районе, но поновее и дороже на пуру котлет...
https://www.zillow.com/community/mason-hills-bluffs/2095072760_zpid/

  Faceless написав:Вы настолько серьезно решили там пустить корни, что взяли бы там ипотеку? Понятно, в случае чего можно переоформить на другое в другом городе, но надо ли оно ?

То, что корни буду пускать именно в этом городе, я не уверен. в США- однознычно на долго. Более 5 лет. Если живешь более 5 лет имеет смысл ипотека

Боже - храни Америку. Парень из Вишневого переехал 3 года назад условно без гроша в кармане и уже выбирает себе дом....
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:28

  airmax78 написав:В Остине - большой вопрос, конечно. Но если бы это был Нью Йорк, Бостон, Вашингтон - я бы сказал однозначно надо брать.

Если бы это был Нью Йорк или Вашингтон, то однозначно не брать до кризиса пока. Ибо идет уменьшение процентных ставок, жилье идет в низ и потенциально можно будет влошится под процент инфляции. Я уверен, что можно будет.
А вот с Остином очень непонятно. Тут рынок разогрет переезжающими из Калифорнии. Майкл Делл(местный большой дядя) договорился о том, что б все ехали сюда... Индид, аппл, оракл, гугл... Такая себе мекка айти в Техасе. Народа много переезжает, но с их ЗП. Местные ЗП пока не подтянулись, что вызывает локаьный дорожай вокруг центров разработки(все тех же яблок, делла и т.д.). В итоге имеем центр дорожает в 2-3 раза за год(реальный пример я давал), а окраины всего 5-6% в год. Мне кажется это не надолго. Лично мне становится по деньгам все боее интересен Хьюстон. Даже думал туда пособеседоватся, но жене очень не нравится там...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:29

  somilitark написав:
А вот мне почему-то захотелось всё сделать с порогами,пусть я старомодный,зато мне как-то так спокойнее и понятнее.
Так что со сделками,паркинги не берём,квартиры тоже,все выжидают детали налоговой амнистии?

Это зря, без порогов оно приятнее. ;)
Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:29

  airmax78 написав:Боже - храни Америку. Парень из Вишневого переехал 3 года назад условно без гроша в кармане и уже выбирает себе дом....

ну так это ж в кредит и с перспективой на 30 лет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:31

Понаехал
398 куе за 37 квадратных метров ????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:34

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Боже - храни Америку. Парень из Вишневого переехал 3 года назад условно без гроша в кармане и уже выбирает себе дом....

ну так это ж в кредит и с перспективой на 30 лет. :)


В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки.
Ничего, выдают и не жалуються.
Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:36

  zzzzzz написав:Понаехал
398 куе за 37 квадратных метров ????

Да. А год назад была совершенно другая цена:
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:37

  Хомякоид написав: В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки.
Ничего, выдают и не жалуються.
Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.

у нас все просто: не можешь платить, обьявляешь банкротство, забирают все что есть и гуляй себе.... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:41

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Понаехал
398 куе за 37 квадратных метров ????

Да. А год назад была совершенно другая цена:
Зображення


Трепещите киевские барыги с спекулянты, вот где прибыля :mrgreen: :mrgreen:
А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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