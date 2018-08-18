Додано: Пон 19 сер, 2019 19:28

airmax78 написав: В Остине - большой вопрос, конечно. Но если бы это был Нью Йорк, Бостон, Вашингтон - я бы сказал однозначно надо брать. В Остине - большой вопрос, конечно. Но если бы это был Нью Йорк, Бостон, Вашингтон - я бы сказал однозначно надо брать.

Если бы это был Нью Йорк или Вашингтон, то однозначно не брать до кризиса пока. Ибо идет уменьшение процентных ставок, жилье идет в низ и потенциально можно будет влошится под процент инфляции. Я уверен, что можно будет.А вот с Остином очень непонятно. Тут рынок разогрет переезжающими из Калифорнии. Майкл Делл(местный большой дядя) договорился о том, что б все ехали сюда... Индид, аппл, оракл, гугл... Такая себе мекка айти в Техасе. Народа много переезжает, но с их ЗП. Местные ЗП пока не подтянулись, что вызывает локаьный дорожай вокруг центров разработки(все тех же яблок, делла и т.д.). В итоге имеем центр дорожает в 2-3 раза за год(реальный пример я давал), а окраины всего 5-6% в год. Мне кажется это не надолго. Лично мне становится по деньгам все боее интересен Хьюстон. Даже думал туда пособеседоватся, но жене очень не нравится там...