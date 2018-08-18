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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1518151915201521>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:55

  zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.

Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:00

Понаехал Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.

Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...


По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру.
По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50%
В более старых от 2008 +100%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:08

  airmax78 написав:Понаехал Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать.

Я не против брать. Я пока не могу понять когда лучше и где. Реально вижу постоянное падение ставки. Все дешевле и дешевле брать ипотеку. В долгую перекрывает +10-15к дорожая в год за дом. Думаю, что когда увижу 3%, то влошусь. Специфика Техаса такова, что земли много. А по сути что такое 20-25 тасяч рабочих мест в больших компаниях? ни милионник - это не так и много. Я все еще думаю, что рынок перегрет тут.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:10

  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.

Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...


По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру.
По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50%
В более старых от 2008 +100%

Капец +100% от нереальных цен 2008го года... И никто тему на Остинском форуме не создал. А тут, стоило Круше вырасти на 90% от дна 2016 года после падения рынка в 2 раза, и уже все вокруг вопят: "нереальные цены! Кризис придет - порядок наведет!" и т.п. Стыдно вам должно быть, товарищи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:12

airmax78
не сравнивай Техас и Крушу. Про взрывной рост нефтедобычи в Техасе слышал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:15

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  Понаехал написав:в принципе можно брать

И что ж это можно взять на эти деньги то?
  Понаехал написав:В общем в моем городе локальный бум

Вы настолько серьезно решили там пустить корни, что взяли бы там ипотеку? Понятно, в случае чего можно переоформить на другое в другом городе, но надо ли оно ?

В Остине - большой вопрос, конечно. Но если бы это был Нью Йорк, Бостон, Вашингтон - я бы сказал однозначно надо брать.

Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ
iva64
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:15

  zzzzzz написав:airmax78
не сравнивай Техас и Крушу. Про взрывной рост нефтедобычи в Техасе слышал ?

Не слышал. Я слышал про рекордные урожаи зерновых в Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:16

  iva64 написав:Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ

Вот я плавно и перевел разговор обратно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:18

  zzzzzz написав:По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру.
По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50%
В более старых от 2008 +100%

да есть момент.... есть еще оценка от которой налог платится. и он обычно совпадает:
https://www.zillow.com/homedetails/5309-William-Holland-Ave-5-Austin-TX-78756/125915180_zpid/
а вообще в среднем в том районе +100% за несколько лет. Вот другой пример:
https://www.zillow.com/homedetails/1303-Georgian-St-Austin-TX-78756/29410665_zpid/
Понаехал
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