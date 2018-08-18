Додано: Пон 19 сер, 2019 20:08

airmax78 написав: Понаехал Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать. Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать.

Я не против брать. Я пока не могу понять когда лучше и где. Реально вижу постоянное падение ставки. Все дешевле и дешевле брать ипотеку. В долгую перекрывает +10-15к дорожая в год за дом. Думаю, что когда увижу 3%, то влошусь. Специфика Техаса такова, что земли много. А по сути что такое 20-25 тасяч рабочих мест в больших компаниях? ни милионник - это не так и много. Я все еще думаю, что рынок перегрет тут.