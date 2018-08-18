Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.
Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...
Понаехал Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать.
zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.
Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...
По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру. По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50% В более старых от 2008 +100%
airmax78 написав:Понаехал Если то что вы пишите реально происходит и у вас действительно открываются офисы крупнейших технологических компаний, то поняв причину и долгосрочность этого движения, дальше думать уже не надо. Надо брать.
Я не против брать. Я пока не могу понять когда лучше и где. Реально вижу постоянное падение ставки. Все дешевле и дешевле брать ипотеку. В долгую перекрывает +10-15к дорожая в год за дом. Думаю, что когда увижу 3%, то влошусь. Специфика Техаса такова, что земли много. А по сути что такое 20-25 тасяч рабочих мест в больших компаниях? ни милионник - это не так и много. Я все еще думаю, что рынок перегрет тут.
zzzzzz написав:А кроме шуток, его реально кто-то купит за 398 куе ? Да ну не верю, цена неадекватная.
Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...
По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру. По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50% В более старых от 2008 +100%
Капец +100% от нереальных цен 2008го года... И никто тему на Остинском форуме не создал. А тут, стоило Круше вырасти на 90% от дна 2016 года после падения рынка в 2 раза, и уже все вокруг вопят: "нереальные цены! Кризис придет - порядок наведет!" и т.п. Стыдно вам должно быть, товарищи.
zzzzzz написав:По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру. По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50% В более старых от 2008 +100%