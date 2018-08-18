сообще не связано. Даллас, Хьюстон - это да, но там нет такого роста. Остин- IT и имеет рост
почитайте. 5 из 10 самых комфортных городов США находятся в Техасе.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:19
сообще не связано. Даллас, Хьюстон - это да, но там нет такого роста. Остин- IT и имеет рост
почитайте. 5 из 10 самых комфортных городов США находятся в Техасе.
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 19 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:21
я конечно извиняюсь, но соседняя ветка про покупку недвижимости за ребежем превратилась в обсуждение гениталий акурта, когда он всем поголовно предлагал их щупать.
когда я пытался там про недвигу писать - получал фотки жратвы с Турции и предлажения щупать гениталии акурта. вы к стати там поддерживали такие извращения.... так что пишу о недвиге тут
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 19 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:23
airmax78
Средний рост с 2010 +50%
Это я говорю про Cedar Park ( пригород Остина) и Round Rock( соседний пригород)
Расстояние от центра Остина 23 км, что-то типо Ирпеня
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:25
АУ, модератор!!!!
флудеры, может стартанете ветку про Остин???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:27
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:47
Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 сер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я против. 16,5% от индикатива по району. простить уголовку.
Всім процвітання!
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:16
так в сша недвига в 2007 рухнула кажется....
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:26
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