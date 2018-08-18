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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1519152015211522>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:19

  zzzzzz написав:airmax78
не сравнивай Техас и Крушу. Про взрывной рост нефтедобычи в Техасе слышал ?

сообще не связано. Даллас, Хьюстон - это да, но там нет такого роста. Остин- IT и имеет рост

https://smartasset.com/mortgage/the-best-cities-for-living-the-american-dream-in-2018

почитайте. 5 из 10 самых комфортных городов США находятся в Техасе. :roll:
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 19 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:21

  iva64 написав:Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ

я конечно извиняюсь, но соседняя ветка про покупку недвижимости за ребежем превратилась в обсуждение гениталий акурта, когда он всем поголовно предлагал их щупать.
когда я пытался там про недвигу писать - получал фотки жратвы с Турции и предлажения щупать гениталии акурта. вы к стати там поддерживали такие извращения.... так что пишу о недвиге тут
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 19 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:23

airmax78
Средний рост с 2010 +50%

Это я говорю про Cedar Park ( пригород Остина) и Round Rock( соседний пригород)
Расстояние от центра Остина 23 км, что-то типо Ирпеня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:25

АУ, модератор!!!!

  zzzzzz написав:airmax78
Средний рост с 2010 +50%

Это я говорю про Cedar Park ( пригород Остина) и Round Rock( соседний пригород)
Расстояние от центра Остина 23 км, что-то типо Ирпеня

флудеры, может стартанете ветку про Остин???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:27

  Прохожий написав:флудеры, может стартанете ветку про Остин???

в той ветку акурт всем предлагает мацать его гениталии. Мне не хочется, а модераторы его остановить не хотят. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:28

Прохожий
Ну не злись, а то я Долярчика позову :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:47

Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 сер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс тех кто подъездами скупал или само рассосётся??

Я против. 16,5% от индикатива по району. простить уголовку.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:16

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...


По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру.
По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50%
В более старых от 2008 +100%

Капец +100% от нереальных цен 2008го года... И никто тему на Остинском форуме не создал. А тут, стоило Круше вырасти на 90% от дна 2016 года после падения рынка в 2 раза, и уже все вокруг вопят: "нереальные цены! Кризис придет - порядок наведет!" и т.п. Стыдно вам должно быть, товарищи.

так в сша недвига в 2007 рухнула кажется....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:26

  Оранжевый-хит сезона написав:так в сша недвига в 2007 рухнула кажется....

в Техасе было всего -10 или 15%
Понаехал
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