Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
iva64 написав:Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ
я конечно извиняюсь, но соседняя ветка про покупку недвижимости за ребежем превратилась в обсуждение гениталий акурта, когда он всем поголовно предлагал их щупать. когда я пытался там про недвигу писать - получал фотки жратвы с Турции и предлажения щупать гениталии акурта. вы к стати там поддерживали такие извращения.... так что пишу о недвиге тут
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 19 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Не надо никого звать. Мы сами тут! Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 сер, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Не надо никого звать. Мы сами тут! Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс тех кто подъездами скупал или само рассосётся??
Я против. 16,5% от индикатива по району. простить уголовку.
Понаехал написав:Покупают. Я вообще наблюдаю постоянно интересный кейс: индусы в основном оформляют юрлицо на 5-6 семей, получают кредит и покупают домой 10-15 под оренду. Очень популярная тема. Они думают, что повторится история как в Калифорнии. Посмотрим...
По поводу этой студии в 37 кв.м. я так понял это свежий дом и наверно это первый владелец продает квартиру. По другим домам видна история изменения цены, там нет такого роста, с 2013 в среднем +50% В более старых от 2008 +100%
Капец +100% от нереальных цен 2008го года... И никто тему на Остинском форуме не создал. А тут, стоило Круше вырасти на 90% от дна 2016 года после падения рынка в 2 раза, и уже все вокруг вопят: "нереальные цены! Кризис придет - порядок наведет!" и т.п. Стыдно вам должно быть, товарищи.