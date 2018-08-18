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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15201521152215231524>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1994258.html
мне кажется Макса читают не только в Украине.... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Коли купив в КГС, а хочеш як в ТТ.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:09

  asti написав:Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??


Успокойтесь, никто не будет голосовать за эти пугалки, раздутые СМИ. Даже до состояния законопроекта не дойдёт. В самой фракции Слуга народа столько лендлордов во главе с горластым Дубинским, что даже нет смысла это обсуждать.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:10

  hxbbgaf написав:
  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:так в сша недвига в 2007 рухнула кажется....

в Техасе было всего -10 или 15%

В 2 раза рухнула, не выдумывайте. Сейчас, правда, отросла обратно и опять пузырь.

Уверены? Советую глянуть статистику.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:15

Понаехал

Даешь отрицательные ставки по кредитам :mrgreen:

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:15

  freeze написав:
  asti написав:Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??


Успокойтесь, никто не будет голосовать за эти пугалки, раздутые СМИ. Даже до состояния законопроекта не дойдёт. В самой фракции Слуга народа столько лендлордов во главе с горластым Дубинским, что даже нет смысла это обсуждать.

лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:19

  Оранжевый-хит сезона написав:лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак


Но речь не идёт о том, как будут жить после того, как будут нулевые декларации, если они будут.
Речь о том, что никто не введет 9-процентный налог на уже имеющую недвижимость. У подавляющего большинства населения нет нормальных доков, объясняющих как купили и за что. В том числе и у вновь избранных депутатов Рады.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:24

  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак


Но речь не идёт о том, как будут жить после того, как будут нулевые декларации, если они будут.
Речь о том, что никто не введет 9-процентный налог на уже имеющую недвижимость. У подавляющего большинства населения нет нормальных доков, объясняющих как купили и за что. В том числе и у вновь избранных депутатов Рады.

как купили у всех есть доки, а вот обложить налогом законно приобретённое это проблема....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:34

  Первый написав:Зображення

Коли купив в КГС, а хочеш як в ТТ.

<KZZZZZZZZZZZLM!!!!!!!!!!! Что делать с такими "людьми"?
P.S. Это инвесторы из Аурума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:35

airmax78
Макс, ты уверен что там только окно в пол хотят поставить ? Сдается мне что туда хотят влепить балкон с выносом на 2-3 метра :mrgreen:
Живите своим умом!
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