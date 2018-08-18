|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:02
Коли купив в КГС, а хочеш як в ТТ.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14588
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:09
asti написав:
Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??
Успокойтесь, никто не будет голосовать за эти пугалки, раздутые СМИ. Даже до состояния законопроекта не дойдёт. В самой фракции Слуга народа столько лендлордов во главе с горластым Дубинским, что даже нет смысла это обсуждать.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12577
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3628 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:10
hxbbgaf написав: Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
так в сша недвига в 2007 рухнула кажется....
в Техасе было всего -10 или 15%
В 2 раза рухнула, не выдумывайте. Сейчас, правда, отросла обратно и опять пузырь.
Уверены? Советую глянуть статистику.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3344
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:15
Понаехал
Даешь отрицательные ставки по кредитам
Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).
"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34735
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3383 раз.
- Подякували: 7194 раз.
-
- Профіль
-
29
6
2
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:15
freeze написав: asti написав:
Не надо никого звать. Мы сами тут!
Что думаете по-поводу добровольно-принудительной легализации непосильно нажитого по ставке 9% по недвиге? На ценах скажется - будет сброс теми кто подъездами скупал или само рассосётся??
Успокойтесь, никто не будет голосовать за эти пугалки, раздутые СМИ. Даже до состояния законопроекта не дойдёт. В самой фракции Слуга народа столько лендлордов во главе с горластым Дубинским, что даже нет смысла это обсуждать.
лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20062
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:19
Оранжевый-хит сезона написав:
лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак
Но речь не идёт о том, как будут жить после того, как будут нулевые декларации, если они будут.
Речь о том, что никто не введет 9-процентный налог на уже имеющую недвижимость. У подавляющего большинства населения нет нормальных доков, объясняющих как купили и за что. В том числе и у вновь избранных депутатов Рады.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12577
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3628 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:24
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
лендлордам как раз не проблема, будут получать по договорам деньги, минус 15% и раз в год покупать новую квартирку а жить за левак
Но речь не идёт о том, как будут жить после того, как будут нулевые декларации, если они будут.
Речь о том, что никто не введет 9-процентный налог на уже имеющую недвижимость. У подавляющего большинства населения нет нормальных доков, объясняющих как купили и за что. В том числе и у вновь избранных депутатов Рады.
как купили у всех есть доки, а вот обложить налогом законно приобретённое это проблема....
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20062
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:34
Первый написав:
Коли купив в КГС, а хочеш як в ТТ.
<KZZZZZZZZZZZLM!!!!!!!!!!! Что делать с такими "людьми"?
P.S. Это инвесторы из Аурума.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31179
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3647 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:35
airmax78
Макс, ты уверен что там только окно в пол хотят поставить ? Сдается мне что туда хотят влепить балкон с выносом на 2-3 метра
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34735
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3383 раз.
- Подякували: 7194 раз.
-
- Профіль
-
29
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15755
|2515602
|
|
|8
|6997
|
|
|455
|182690
|
|