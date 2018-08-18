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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему за такое не лишают права собственности?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:39

Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:45

  zzzzzz написав:airmax78
Макс, ты уверен что там только окно в пол хотят поставить ? Сдается мне что туда хотят влепить балкон с выносом на 2-3 метра :mrgreen:

Отправил фото в ОП КГС. Может хоть как-то отреагируют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
И слава богу что признали. И никто никого не распугает, все прекрасно знали, куда лезли
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:51

  plugatyrev написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:У всех уже есть понимание, что предотвратить кризис гораздо дешевле, чем потом бороться с его последствиями. Во всемогущую руку свободного рынка уже давно никто не верит. Поэтому ситуации не дадут шанса выйти из под контроля. Ну, мне так кажется.

Имеет смысл, если не учитывать то, что цикличный кризис выгоден рынку в конечном итоге. Также удобно под него привязать политику децентрализации «обамовских» кластеров. Я думаю кризиса не миновать ибо он нужен.

кризисы будут до тех пор пока независимые университеты пиндосии и прочие оксфорды будут существовать на пожертвования тех кто наваривается на кризисах. особенно касательно экономических наук. т.е. всегда. критически мыслить заставить себя могут очень не многие


Мамкин конспилорог
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 сер, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:52

  hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.

представляю сороса который локти кусает о 0,00000001% потеряных в Патриотике денег
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  hxbbgaf написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4729452:freeze"]
Но речь не идёт о том, как будут жить после того, как будут нулевые декларации, если они будут.
Речь о том, что никто не введет 9-процентный налог на уже имеющую недвижимость. У подавляющего большинства населения нет нормальных доков, объясняющих как купили и за что. В том числе и у вновь избранных депутатов Рады.

как купили у всех есть доки, а вот обложить налогом законно приобретённое это проблема....

Да, снимите вы розовые очки. У них большинство, при том возможно конституционное, они примут все, гетьманцев в их команде, он уже анонсировал 9% на дома, сам Зеля весной говорил, что он выступает за гражданскую конфискацию, а тут Охрименко (правда, откуда он это взял, непонятно, правда это или фантазии-пугалки для рашаСМИ) рассказал такое, что, вообще, полностью ставит крест на КРЖН и финансово уничтожает всех покупателей квартир (откашлять сразу 36% от стоимости квартиры или вплоть до конфискации - это не хухры-мухры)

а для чего? они хотят похоронить рейтинг за год?[/quote]

Через год местные выборы, мэры, облсоветы, горсоветы, сельсоветы. Это на самом деле контроль над гигантскими потоками, и не менее важное событие чем парламентские выборы. Никто не будет принимать законы, которые ухудшат благосостояние огромной массы избирателей.
Так что год можно спать спокойно.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там не вся красота на фото Первого поместилась:
Зображення

Это реально какой-то @6анутый на всю голову.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:56

  _Mykola_ написав:Это зря, без порогов оно приятнее. ;)
Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще ;)

Робот-пылесос берет 2 см штурмом на ура, если что.
  airmax78 написав:А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.

Да я цвет плитки до сих пор не могу переварить, у меня стресс.
Natt
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