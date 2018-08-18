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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:01
Блин. Я прямо расстроился. Дом этот, конечно, на Лумумбы, 11 - УГ, но хоть аккуратный был, с корзинами под кондеры. Все лоджии - остеклены застройщиком. Но не тут-то было! Нашего хомо-@6анариуса такими мелочами не остановишь. И, кстати, этот де6ил не только свой дом испортил, он испортил вид и БФу и ТТ. Смотреть на это без отвращения невозможно.
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