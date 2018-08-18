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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Блин. Я прямо расстроился. Дом этот, конечно, на Лумумбы, 11 - УГ, но хоть аккуратный был, с корзинами под кондеры. Все лоджии - остеклены застройщиком. Но не тут-то было! Нашего хомо-@6анариуса такими мелочами не остановишь. И, кстати, этот де6ил не только свой дом испортил, он испортил вид и БФу и ТТ. Смотреть на это без отвращения невозможно.
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:28
Дизайн концепт будущей квартиры))) Макс ты понимаешь что у чела нет балкона !!! Надо сделать балкон !!))
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
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