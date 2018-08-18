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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1521152215231524

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:33

  Понаехал написав:
  Хомякоид написав: В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки.
Ничего, выдают и не жалуються.
Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.

у нас все просто: не можешь платить, обьявляешь банкротство, забирают все что есть и гуляй себе.... :mrgreen:


Тоже можно обЪявить себя банкротом.
Но жизнь после этого навсегда усложняеться. Местные говорят что не стоит того.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:24

  airmax78 написав:Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.

Т. Е. после этих бесплатных советов вылавливаешь соточку влета?
Был бы совет платный,то только полтосик?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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