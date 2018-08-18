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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 сер, 2019 23:49
Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
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airmax78
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:33
Понаехал написав: Хомякоид написав:
В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки.
Ничего, выдают и не жалуються.
Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.
у нас все просто: не можешь платить, обьявляешь банкротство, забирают все что есть и гуляй себе....
Тоже можно обЪявить себя банкротом.
Но жизнь после этого навсегда усложняеться. Местные говорят что не стоит того.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:24
airmax78 написав:
Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
Т. Е. после этих бесплатных советов вылавливаешь соточку влета?
Был бы совет платный,то только полтосик?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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