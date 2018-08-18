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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1522152315241525>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:33

  Понаехал написав:
  Хомякоид написав: В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки.
Ничего, выдают и не жалуються.
Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.

у нас все просто: не можешь платить, обьявляешь банкротство, забирают все что есть и гуляй себе.... :mrgreen:


Тоже можно обЪявить себя банкротом.
Но жизнь после этого навсегда усложняеться. Местные говорят что не стоит того.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:24

  airmax78 написав:Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы:
1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам.
2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево.
3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2.
4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.

Т. Е. после этих бесплатных советов вылавливаешь соточку влета?
Был бы совет платный,то только полтосик?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:55

  Natt написав:
  _Mykola_ написав:Это зря, без порогов оно приятнее. ;)
Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще ;)

Робот-пылесос берет 2 см штурмом на ура, если что.

Не всегда, 2 см берет, но все зависит от угла заезда, и наличия дополнительных навесов, типа моющего бака и пр...
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:05

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:
  _Mykola_ написав:Это зря, без порогов оно приятнее. ;)
Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще ;)

Робот-пылесос берет 2 см штурмом на ура, если что.

Не всегда, 2 см берет, но все зависит от угла заезда, и наличия дополнительных навесов, типа моющего бака и пр...

та да, при наличии домашних животных вообще нормальная тема
https://www.yaplakal.com/forum7/topic1306690.html pikabu.ru/story/yeto_byila_plokhaya_ideya_ostavlyat_sobaku_i_pyilesos_na_noch_odnikh_4655048
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:20

  airmax78 написав:Там не вся красота на фото Первого поместилась:
Зображення

Это реально какой-то @6анутый на всю голову.

Что неужели во всем доме не нашлось того, кто может "внятно" объяснить что ему грозит? Я понимаю, что способ не цивилизованный, но такие другого все равно не поймут.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:22

«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:25

  hxbbgaf написав:
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.

В загальному про декларування вірю ( хоча і не дуже твердо - але можуть ввести ) . Про конкретні суми від Охріменка - в принципі "ні" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:41

  Puente написав:
  hxbbgaf написав:
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.

В загальному про декларування вірю ( хоча і не дуже твердо - але можуть ввести ) . Про конкретні суми від Охріменка - в принципі "ні" ...

Не знаю насчет кокретных сумм, но недвиги это коснется по-любому. Суммы там большие. По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:41

  Понаехал написав:
  iva64 написав:Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ

я конечно извиняюсь, но соседняя ветка про покупку недвижимости за ребежем превратилась в обсуждение гениталий акурта, когда он всем поголовно предлагал их щупать.
когда я пытался там про недвигу писать - получал фотки жратвы с Турции и предлажения щупать гениталии акурта. вы к стати там поддерживали такие извращения.... так что пишу о недвиге тут

ТУТ писать не надо, здесь про Киев, а лучше заведите свою ветку, об недвижимости в США.
iva64
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