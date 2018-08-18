Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы: 1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам. 2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево. 3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2. 4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
Хомякоид написав: В Гермашке студенты от году пребывания без работы берут кредитки. Ничего, выдают и не жалуються. Правда здесь с возвратом построже, могут и посадить.
у нас все просто: не можешь платить, обьявляешь банкротство, забирают все что есть и гуляй себе....
Тоже можно обЪявить себя банкротом. Но жизнь после этого навсегда усложняеться. Местные говорят что не стоит того.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Пока за рамками клюба, бесплатно, лайфхаки для Киева - для инвесторов в модные МОПы: 1) В Киеве бизнес и элит можно покупать только у таких застройщиков: КАН, Тарян, Севен Хиллз, Сага, УДП, Сейнт София, Столица Групп. Последние 4 - под вопросом, по разным причинам. 2) Если покупаешь бизнес/элит не у перечисленных выше застройщиков - не вздумай платить премию за красивый фасад и статус. 100% в доме найдется хотя бы одна тварь, которая обнулит твою премию. Т.е. можно покупать у других - но только если дешево. 3) Т.к. у перечисленных в первом пункте застройщиков - дорого. В Киеве вообще не стоит покупать бизнес/элит. А стоит что-то покупать только если оно продается максимально дешево. По причине, приведенной в п.2. 4) Самостоятельно бороться с тварями в рамках сегодняшнего украинского законодательства и судебной системы - абсолютно бесполезно.
Т. Е. после этих бесплатных советов вылавливаешь соточку влета? Был бы совет платный,то только полтосик?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
В загальному про декларування вірю ( хоча і не дуже твердо - але можуть ввести ) . Про конкретні суми від Охріменка - в принципі "ні" ...
«Это получается, что теперь нужно будет раз в год подавать декларацию о всех доходах и расходах (любые покупки на сумму больше 5 тыс. грн (порядка $200)). Если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то физлицо обязано заплатить на сумму превышение расходов над доходами дополнительный налог в двойном размере ставки налога для физлиц (это будет 36%). Если не подал декларацию, то штраф 170 000 грн и нужно подавать», — отмечает Охрименко.
В загальному про декларування вірю ( хоча і не дуже твердо - але можуть ввести ) . Про конкретні суми від Охріменка - в принципі "ні" ...
Не знаю насчет кокретных сумм, но недвиги это коснется по-любому. Суммы там большие. По поводу сроков давности, презумпций невиновности и задних сил закона не тешьте себя иллюзиями. У Зели наверняка будет конституционное большинство и он примет все. А он выступал за гражданскую конфискацию, еще весной об этом говорил - то есть без суда и следствия, а зимой у Городона заявил, что те, кто держжит 10 000 долларов в манке, должны поделиться, не говоря уже о недвиге. Там пощипать гораздо легче. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.
iva64 написав:Вам би на сусідню гілку, хлопці, тут обговорюють КИЇВСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ
я конечно извиняюсь, но соседняя ветка про покупку недвижимости за ребежем превратилась в обсуждение гениталий акурта, когда он всем поголовно предлагал их щупать. когда я пытался там про недвигу писать - получал фотки жратвы с Турции и предлажения щупать гениталии акурта. вы к стати там поддерживали такие извращения.... так что пишу о недвиге тут
ТУТ писать не надо, здесь про Киев, а лучше заведите свою ветку, об недвижимости в США.