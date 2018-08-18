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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:42

Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. Касабланка. Музыка еще играет, но скоро среднему классу придет трындец. Напоминает лайт-версию 1917-го года. Правда, верхов это не коснется, они сидят в офшорах и "создают рабочие места".
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:44

_Mykola_, у меня с моющим баком, шуршит шо шуршик. Главное, кеды на полу не оставлять, а то наматывает шнурки, утаскивает под диван, жует там обувь и ссыт на нее водой из бака. Только что не лает и выгуливать не надо.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:48

  airmax78 написав:Там не вся красота на фото Первого поместилась:
Зображення

Это реально какой-то @6анутый на всю голову.

чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:52

  hxbbgaf написав:.. Гетьманцев уже сказал, что с недвиги надо будет платить 9%.

в Беларуси давно не церемонятся
https://www.kp.by/daily/26407.3/3281227/ веселая история 2015 года, как молодожены купили хату и через неделю звонок от налоговой
другой случай, когда продал квартиры и "забыл" налоги заплатить - уголовное дело
https://realty.tut.by/news/money/632558.html
Готовьтесь, барыги! :)
Хотели жить, как в Европе - а в Европе (да и вообще в любой цивилизованной стране) налоги платят ффсе
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:55

  hxbbgaf написав:Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. ..

не верно. Смысл есть именно сейчас брать по максимуму, затем внести в "нулевую" декларацию - "отбеливаете" и живите себе.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:02

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
И слава богу что признали. И никто никого не распугает, все прекрасно знали, куда лезли

що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте? :roll:
TylerTruman_
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