Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. Касабланка. Музыка еще играет, но скоро среднему классу придет трындец. Напоминает лайт-версию 1917-го года. Правда, верхов это не коснется, они сидят в офшорах и "создают рабочие места".
_Mykola_, у меня с моющим баком, шуршит шо шуршик. Главное, кеды на полу не оставлять, а то наматывает шнурки, утаскивает под диван, жует там обувь и ссыт на нее водой из бака. Только что не лает и выгуливать не надо.
hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
И слава богу что признали. И никто никого не распугает, все прекрасно знали, куда лезли
що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте?